Хуситы пригрозили расширить военные операции против США и Израиля

Йеменские хуситы поддержали Иран, а также заявили о готовности провести военную операцию против США и Израиля.

Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" уже шесть атаковало Израиль ракетами с момента начала конфликта. Благодаря этим атакам США и Израиль не смогли использовать Красное море для ударов по Ирану.

"В случае возобновления агрессии со стороны Америки и враждебного Израиля против Ирана и оси сопротивления позиция Йемена тверда", - говорится в заявлении МИД движения.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил блокаду Ормузского пролива после провала переговоров с Ираном. В Тегеране отметили, что эти попытки обречены на провал.