Ведущий Белоголовцев об особенном сыне: "Все говорили со скорбными лицами: "Ну, не жилец, не тратьте силы"

Одно время Сергей Белоголовцев был невероятно популярен, но в какой-то момент пропал с радаров. Оказывается, на это у него была веская причина. Не секрет, что в многодетной семье Белоголовцева ситуация непростая.

У актера и его супруги Натальи трое сыновей. Старший – Никита, а также близнецы – Александр и Евгений. Если двое детей Белоголовцева ничем не отличаются от своих сверстников, то вот Жене практически сразу после рождения поставили диагноз ДЦП и четыре врожденных порока сердца. Сейчас он уже взрослый и, несмотря на серьезный диагноз, катается на лыжах и играет в театре.

В новом выпуске программы "Звезды сошлись" Сергей Белоголовцев признался, что у него и мысли не возникало отказаться от особенного ребенка. "Сильная позиция шла от моей жены Натальи. Она сказала, что, конечно, мы его никуда не денем, не оставим, я даже не хочу об этом думать и говорить", - сообщил артист.

Из-за серьезного порока сердца, который медики обнаружили у мальчика после рождения, ему была проведена операция. После этого, находясь на ИВЛ, ребенок перенес кому мозга и клиническую смерть, сообщил Белоголовцев. "Все говорили со скорбными лицами: „Ну, не жилец, не тратьте силы“… Но не было никаких сомнений", - отрезал шоумен.

При этом он высказался о тех людях, кто отказывается от детей с такими тяжелыми диагнозами. "Иметь такого ребенка — это адский труд, ежесекундный причем, ежеминутный. Ты все время в напряжении. У тебя нет ни секунды покоя", - заключил ведущий.

