Иран спрогнозировал провал американской блокады Ормузского пролива

Попытки США заблокировать Ормузский пролив обречены на провал.

Иранская армия обладает "значительными неиспользованными возможностями", о которых США не догадываются. Тегеран способен ответить на любую угрозу, заявил военный советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи.

"Иран — это не то место, которое можно сдержать твиттами и вымышленными планами блокады", - передает его слова CNN.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил блокаду Ормузского пролива после провала переговоров с Ираном. Американские силы будут искать и задерживать все суда, которые пытаются войти в пролив или покинуть его. Блокада начнется 13 апреля в 10:00 по восточному времени (18:00 мск), отметили в Центральном командовании США (CENTCOM).