"Тот самый счастливый день": Лиза Арзамасова показала округлившийся живот

Лиза Арзамасова выступила с заявлением в своем официальном телеграм-канале. Популярная актриса предстала с округлившимся животом, который аккуратно и заботливо обнимала руками, с завитыми убранными волосами и с очками на лице.

"Когда тот самый счастливый день? Завтра", - сообщила популярная актриса.

Таким образом она анонсировала выход нового сезона комедийного сериала "Папины дочки". Лиза Арзамасова предстала в образе своей героини Галины Сергеевны, которая после свадьбы узнала, что ждет ребенка.



Отметим, что в жизни популярная актриса воспитывает двоих детей. Лиза Арзамасова и Илья Авербух счастливы в браке уже пять лет, они поженились в декабре 2020 года. Разница в возрасте в 22 года не помешала актрисе и фигуристу создать крепкую семью. Звезда сериала "Папины дочки" родила мужу двоих детей — сына Леву и дочь Лию.

После замужества Арзамасова больше времени уделяет семье, но и о карьере не забывает. Лиза снимается в кино и выходит на театральную сцену.

