"Никто не дает гарантий": "ранетка" Женя Огурцова колет маленькой дочке экспериментальную вакцину от низкорослости

Год назад экс-участница группы "Ранетки" Женя Огурцова откровенно рассказала о том, что у ее дочери Евы ахондроплазия. Иными словами, это карликовость. Причем обычно эта генетическая мутация обнаруживается еще во время беременности, однако в случае Жени специалисты так и не смогли разглядеть через УЗИ, что с плодом что-то не так. Артистка объяснила, что ребенок все время располагался неудобным для обследования образом.

Однако вскоре после появления девочки на свет выяснилось, что у нее есть особенность. Огурцова, узнав новость, была в таком ужасе, что первой ее посетила мысль оставить ребенка в роддоме. Однако почти сразу же Женя отмела это решение. К тому же ее поддержал муж.

Не так давно врачи предложили Огурцовой экспериментальную вакцину для ее дочери. Семья согласилась, и уже есть первые успехи. "Уже как год на терапии, каждый день ставим уколы, есть хорошая динамика, при этом никто же не дает никаких гарантий, ведь препарат новый. У нее вытянулись ручки, ножки, она намыливает себе голову, а до этого не могла дотянуться", - поведала Женя в новом выпуске программы "Звезды сошлись".

Огурцова призналась, что у нее есть мечта, чтобы дочь Ева выросла хотя бы до 145 сантиметров - "вообще прямо супер".

Напомним, что у Жени Огурцовой, кроме особенной дочери Евы, есть сын Марк. Он появился во втором браке артистки.

