США оказались в тупике после провала переговоров с Ираном

Американские СМИ оценили итоги консультаций в Пакистане. Не сработал один из главных тезисов Вашингтона - о том, что его военная мощь может подавить и подчинить противника. Тегеран сохранил запасы обогащенного урана и продолжает контролировать одну из главных нефтяных артерий мира - Ормузский пролив. Сегодня США начнут его блокаду. Кроме того, каждого покупателя иранских углеводородов грозят преследовать в судебном порядке. Каковы шансы на успех?

Час X по Трампу наступит в 10 утра по восточному времени. В Москве в этот момент будет 17. Чтобы сомнений ни у кого не осталось, свое решение президент США обнародовал в своей соцсети, а затем подтвердил лично.

В район Ормузского пролива сейчас направляются боевые корабли ВМС США и десятки самолетов. В Центральном командовании страны заявили, что Соединенные Штаты будут блокировать все корабли, которые входят в порты Ирана и выходят из них, а также те, которые заплатили Тегерану за проход. WSJ сообщает, что Трамп рассматривает варианты новых ударов по Ирану для подкрепления действий США в Ормузском проливе, не оставляя идеи переложить эту работу на союзников.

Впрочем, союзники, даже самые ближайшие, по-прежнему всеми силами стараются остаться в стороне. Так, от участия в американской операции по блокаде Ормузского пролива уже отказалась Великобритания. Об этой со ссылкой на источники в правительстве страны сообщает телеканал "Скай ньюз". А с другого конца планеты Лондону вторит Австралия.

А последствия только нарастают. На фоне последний сообщений из Вашингтона котировки нефти на торгах по всему миру после падения до 95 долларов за баррель в пятницу сегодня снова взлетели до 102 долларов. Кроме того, в Европе резко дорожает газ. Спикер иранского парламента Махоммад Багер Галибав в этой связи написал в соцсети:

"Наслаждайтесь текущими ценами на нефть. С так называемой "блокадой" скоро вы будете ностальгировать по бензину по 4–5 долларов за галлон".

Впрочем, пока наслаждается разве что вице-президент Вэнс - своим возвращением на родину. Спускаясь по трапу самолета, прячет за широкой улыбкой дипломатический провал. Широко разрекламированные переговоры в Исламабаде в минувшие выходные провалились. Камнем преткновения ожидаемо стали ядерная программа Ирана, разморозка активов и возобновление полноценной работы Ормузского пролива. По данным издания "Аксиос", США требовали безоговорочного выполнения своих условий и за два дня прийти к консенсусу так и не удалось.

В Тегеране к отсутствию результата переговоров, кажется, отнеслись спокойно. Наблюдатели тем временем задаются вопросом, как долго продержится объявленное ранее двухнедельное перемирие. Тем более, что Израиль и в это время продолжал бомбить Ливан. А теперь, как сообщают СМИ, планирует новые удары по энергетическим объектам по всему Ирану.