Темная лошадка: кто такой Петер Мадьяр и как он отвернулся от Орбана

Оппозиционная партия Тиса одержала победу на выборах в Венгрии и получила большинство мест в парламенте. Ее лидер Петер Мадьяр станет премьер-министром. Он сменит на этом посту Виктора Орбана, который был главой правительства 16 лет. Перемены в руководстве страны горячо приветствовали в ЕС и на Украине. Там ожидают резкого разворота во внешнеполитическом курсе республики. Насколько оправданы такие надежды?

Уже поздно вечером, когда еще не было обработано и 60 процентов бюллетеней, премьер Орбан вышел к сторонникам, чтобы объявить о том, что принимает выбор венгров. И хоть победа досталась не его партии, он все равно будет пристально следить за тем, что происходит в его стране.

"Я поздравил победителя. Благодарю всех за отличную работу! Мы не знаем, что означает этот результат выборов для судьбы родины и нации. Только время покажет. Но независимо от того, как все сложилось, мы будем служить нашей стране и венгерской нации, находясь в оппозиции", - заявил Орбан.

В этот момент в европейском квартале Брюсселя зазвенели бокалы с шампанским. Самый неудобный политик для ЕС, отстаивающий национальные интересы Венгрии, теперь отходит в сторону, а значит не сможет больше блокировать вступление Украины в Евросоюз и выделение денег Киеву. Не помогла даже поддержка американцев, которые заявили, что давление на Венгрию, которым занимается Евросоюз, один из худших примеров иностранного вмешательства в выборы. Предприниматель Илон Маск даже назвал имена: "Организация Сороса захватила Венгрию".

И теперь конституционное большинство в парламенте - 2/3 голосов - у партии Тиса. Это значит, что все решения в стране будет принимать она. Петер Мадьяр начал праздновать победу, не дожидаясь окончательных итогов выборов.

"Венгрия вновь снова станет сильным союзником в Евросоюзе и НАТО! Венгрия вновь станет союзником, отстаивающим интересы венгров, потому что место нашей страны в Европе. Так было, есть и будет", - сказал он.

Европейские лидеры радуются победе Мадьяра

На улицах Будапешта звучат откровенно антироссийские лозунги. Развеваются флаги ЕС, а толпа скачет и поет. До боли знакомая картинка. Европейские лидеры не скупились на поздравления. Не стеснялись подчеркивать, кому отныне будет прислуживать Венгрия.

Впрочем, западные журналисты не столько воодушевлены проевропейским кандидатом. Швейцарские журналисты называют Мадьяра темной лошадкой. Ведь его программа не многим отличается от того, что пропагандировали в орбановской Фидес. Да и сам Мадьяр рассказывал, что Орбан был его кумиром в детстве. А получив образование, Мадьяр даже вступил в его партию. Ушел лишь два года назад.

"ЕС сейчас попадает в ловушку. Энтузиазм по отношению к, казалось бы, проевропейски настроенным венграм ослепляет их, не позволяя увидеть неприятную правду: новый лидер на самом деле не так уж и проевропейски настроен", - пишут западные СМИ.

И, прежде всего, в вопросе Украины, пишет издание "Политико":

"Для Зеленского это горько-сладкая победа, поскольку будущий премьер-министр заявил, что выступает против поставки венгерского оружия или денег в Киев, а также против ускорения вступления Украины в ЕС. Мадьяр пообещал вынести этот вопрос на референдум, что фактически означало бы затягивание процесса".

"Петер Мадьяр отличается от Орбана, но я хочу напомнить, что он был в той же партии. Поэтому, что касается Украины, с его приходом ничего не сдвинется, а это не по европейской линии. Мадьяр за Венгрию, он хочет вернуть несколько десятков миллиардов евро, которые заблокированы Брюсселем. Так что не думаю, что многое изменится", - отметил Уиллис Госсет, международный политический комментатор.

Тем более, Мадьяр наверняка будет смотреть и на реакцию венгров в том или ином вопросе. По крайней мере, он уже заявил, что не собирается окончательно разрывать связи с Москвой.

Впрочем, хоть брюссельские политики и не отличаются высокой сообразительностью, но для начала, конечно, устроят проверку новоиспеченному лидеру, требуя от него одобрить новый 20-й пакет санкций против России. А дальше и многомиллиардный кредит. А потом вдруг заработает и нефтепровод "Дружба", который Украина блокировала несколько месяцев на зло Орбану.

В общем, ниточек, за которые Европа сможет тянуть, немало. Через 30 дней венгерский парламент соберется в новом составе и выберет премьер-министра. Но Мадьяр уже строит планы - его первой поездкой в качестве главы правительства Венгрии будет в Польшу, затем он отправится в Вену. И лишь потом - в Брюссель.