Собянин: Городские проекты помогают растить кадры для строительной отрасли

В Москве реализуют ряд студенческих проектов по подбору кадров для строительной отрасли. Как рассказал в своём блоге мэр Сергей Собянин, они помогают молодым специалистам как можно раньше определиться с карьерной траекторией.

Например, будущим архитекторам сделать первый шаг в профессии позволяет фестиваль "Открытый город". Школьники пробуют себя в выполнении реальных проектов - от идеи до реализации. А для студентов участие в фестивале - шанс пообщаться с опытными наставниками и предложить свои идеи по улучшению городских пространств.

А для тех, кто уже готов к полноценной работе, в прошлом году запустили проект "Открытый отбор".