В Петербурге разработали уникальный метод борьбы с хронической усталостью

Перезагрузить нервную систему, не уходя в отпуск. Учёные из Петербурга в результате многолетних исследований разработали методику борьбы с хронической усталостью и стрессом. Программа направлена на восстановление природных ритмов организма, насыщение клеток кислородом; и позволяет синхронизировать мозг и тело. Технология, которая изначально разрабатывалась для реабилитации моряков-подводников, стала востребованной во многих областях.

Такому в школах не учат. Как споткнуться и не разбить себе голову. Но ВОЗ подсчитала - полмиллиона человек в мире ежегодно погибают от падений с высоты собственного роста.

У Евгения Шимановича отработка падений - обязательная часть тренировки спортсменов. А еще заключительный пункт его собственного метода "полной перезагрузки" организма. Связь усталости и травм – прямая: когда тело и мозг истощены, они ошибаются. Свою систему военный врач начал тестировать десятки лет назад на подводной лодке, изучая экстремальную физиологию. За плечами пять автономных походов и больше года под водой.

"У подводников я наблюдал такую ситуацию, когда человек идет на вахту, и он с открытыми глазами не видит ошибок, не видит, что происходит с прибором. Он спит с открытыми глазами", - рассказал Евгений Шиманович, тренер сборной Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, преподаватель Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова, кандидат медицинских наук.

Соавторы собрали и уже запатентовали "Триаду Нейрозащиты". Сначала диагностика. Датчики и специальная программа ловят фазу скрытого утомления. Когда мозг еще не подал болевой сигнал, но организм уже на грани.

Дальше - реабилитация. Не отдых, а гипноритмоокситерапия. Эти приборы еще в советское время применяли для транскраниальной электростимуляции. Обезболивали будущих мам, вызывая в мозгу выброс эндорфина.

Ощущение сложно с чем-то сравнить: приятное тепло, комфортная вибрация, чистый кислород и покалывание электродов. Уже через полчаса на первом сеансе приходит покой и умиротворение. Говорят - организм понимает здесь безопасно, расслабляется и пациент почти мгновенно засыпает.

Ноу-хау петербургских исследователей - в индивидуальном подходе. Все параметры приборов подбирают под каждого пациента. Эффект есть. Ритмы мозга мягко синхронизируются с биением сердца.

Такая глубокая коррекция, говорят ученые, нужна людям, чья усталость - это цена ошибки. Военным, подводникам, спасателям и спортсменам. А еще врачам, учителям. Всем, кому так необходим "нейрощит" от перегрузок. Методикой уже заинтересовались ряд российских компаний.