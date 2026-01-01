Соцфонд напомнил о запуске новой семейной выплаты

Социальный фонд будет принимать заявления на новую ежегодную семейную выплату с 1 июня 2026 года.

Подать заявление можно через "Госуслуги", в клиентских отделениях Социального фонда и МФЦ.

На нее могут рассчитывать работающие мама и папа с двумя и более детьми, пишет РИА Новости. Мера поддержки предусмотрена только для граждан России, постоянно проживающих в стране. Доход на одного члена семьи не должен превышать 1,5 прожиточного минимума в регионе, а имущество должно соответствовать установленным нормам.

Оба родителя могут получить выплату при условии уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Выплата будет формироваться из разницы между уплаченным подоходным налогом и пересчитанной по ставке 6% суммой.

Выплата не лишает права на другие пособия и меры поддержки, уточнили в Соцфонде.