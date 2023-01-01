СК возбудил дело о манипулировании ценными бумагами на Мосбирже

Сотрудники ФСБ и СК пресекли деятельность трейдеров, подозреваемых в манипуляции рынка на "Мосбирже".

Подозреваемые - сотрудники компании PFL Advisors. Они с 2023-го по 2024 год совершили операции с акциями 19 крупных российских компаний. Игроки проводили агрессивные сделки, влияя на цену, а затем совершали обратные операции по искусственно сформированной цене.

Дальнейшие операции по продаже активов совершались после публикаций материалов о привлекательности ценных бумаг в подконтрольных трейдерам telegram-каналах - "РынкиДеньгиВласть | РДВ", "Волк с Мосбиржи", "Сигналы РЦБ".

Всего было организовано более 55 тысячи незаконных сделок, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко. Возбуждено уголовное дело по статье "Манипулирование рынком".