Актер Олег Кассин рассказал об особенном сыне: "Он был овощем"

Актер Олег Кассин пришел на шоу "Звезды сошлись". Новый выпуск программы был посвящен особым детям.

Так, артист признался, что винил себя, что сын Артем с особенностями развития. Он вспомнил, что с женой часто ссорился, когда она была на девятом месяце беременности. "Я подумал, что он уже тогда почувствовал себя неуютно и ушел в какой-то свой мир. И там продолжает жить", - отметил актер.

Кассин сообщил, что у сына "форма аутизма". По словам артиста, Артем "живет в своем мире", где ему "хорошо, весело".

Одно время сын Кассина лежал в клинике. "Его пичкали какими-то таблетками. Она переживала, как нормальная мать, видя его особенность. Но мне кажется, это было лишнее, потому что, когда я приходил его навещать, это был ребенок в том состоянии, из которого родители пытаются вытащить его. Он был овощем", - поведал артист.

За восстановление Артема взялась его бабушка. Она наняла ему массажиста, организовала в тульской школе отдельный класс для особенных детей, сделала ремонт, договорилась с директором и наняла специального учителя.

Сейчас сыну Олега Кассина 25 лет. Отец ему финансово помогает, однако особого ухода молодому человеку не требуется. По словам присутствующей в студии актрисы Ксении Алферовой, Артем очень талантливый парень, абсолютно социализированный и делает потрясающие мультики.