Пушилин рассказал о значении освобождения Дибровой

Освобождение села Диброва на славянском направлении позволило российской армии выйти на новый плацдарм в районе канала Северский Донецк-Донбасс.

Теперь наши войска смогут прорывать оборону украинских подразделений по водоразделу рек Бахмутка и Казенный Торец, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Кроме того, ВС России прорывают оборону ВСУ у линии Рай-Александровка – Николаевка, а чуть севернее наши подразделения также продвигаются со стороны Калеников и в районе Кривой Луки

Об освобождении села Диброва стало известно 10 апреля. Населенный пункт взяли под контроль силы "Южной" группировки войск.