Маргарита Симоньян удалила обе груди: "Если одна нехорошая, зачем вторая?"

Главный редактор RT Маргарита Симоньян вскоре после похорон мужа Тиграна Кеосаяна столкнулась с новым испытанием. У нее обнаружили рак. Журналистка уже перенесла операцию и прошла курсы химиотерапии.

Тем не менее, вдова известного режиссера продолжает работать и воспитывать детей. В результате лечения Маргарита осталась без своих роскошных кудрей, однако старается не переживать из-за этого. По словам Симоньян, это наименьшая проблема, которая ее беспокоит.

В программе "Секрет на миллион" Маргарита Симоньян рассказала, что перенесла семичасовую операцию по удалению груди. "Можно было удалить только одну, но я захотела обе. Если одна нехорошая, зачем вторая?" - задала риторический вопрос журналистка.

Онкологию у Симоньян диагностировали за несколько недель до смерти ее мужа, режиссера Тиграна Кеосаяна. И это при том, что в семье Маргариты женщины не сталкивались с таким заболеванием.

"Не все болезни от нервов, но моя - точно. Ураганное течение онкологии, вызванное переживаниями. При этом по моему тесту ДНК у меня вероятность рака равна нулю. У меня по женской линии ни у кого в семье не было рака никакого. Мои бабушки и прабабушки доживали до 90-100 лет и умирали здоровыми женщинами. И меня ждало то же самое", - высказалась Симоньян.

Журналистка постоянно находится под контролем врачей. "Я пью таблетки. Еще мне раз в месяц колют в живот какую-то капсулу, больно", - сообщила Маргарита.

