Онкобольная Лерчек попросила суд помиловать ее бывшего мужа: "Не забирайте отца у детей"

На днях государственное обвинение определилось с мерой наказания для Артема Чекалина, бывшего мужа блогера Лерчек (настоящее имя Валерия Чекалина). Прокурор просит отправить его в колонию на семь с половиной лет. Наряду с этим обвинение требует назначить Артему Чекалину штраф примерно в 200 миллионов рублей.

При этом уголовное преследование Валерии Чекалиной приостановлено из-за ее тяжелой болезни — блогеру диагностировали рак желудка четвертой стадии.

Узнав о том, что Артему грозит семь с половиной лет тюрьмы, его экс-супруга обратилась к суду. Она попросила помиловать его. Лерчек боится, что их трое детей останутся без родителей.

"И я, и дети, мы рассчитываем на него. Он нужен им, ведь я не знаю, что будет со мной через три месяца, год или пять лет. Если судьба сложится так и меня больше не будет, я должна знать, что папа будет рядом с ними. Наша принцесса Алиса, которая всегда очень нежно ложится Артему на плечо, целует нежно в щечку и шепчет: "Папочка, я тебя так люблю", будет рыдать ночами, если ее рыцаря не будет рядом! Этого я не переживу! Не забирайте отца у детей...", - призвала Валерия на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм".

Отметим, что когда Чекалина проходит лечение, ее трое детей находятся с отцом. Ранее Артем признавался, что дети плачут и боятся, что мама умрет.

Напомним, Артему и Валерии Чекалиным было предъявлено обвинение в незаконном выводе более 251,6 миллиона рублей за границу. Следствие установило, что блогерская чета заключала договоры с иностранной компанией, а предусмотренную контрактами оплату направляла на счета банка в ОАЭ на основании заведомо ложных сведений о целях и основаниях переводов.

