В России сообщили о риске продуктового кризиса из-за конфликта на Ближнем Востоке

Продолжающийся конфликт на Ближнем Востоке может повлечь со стороны враждебных сил попытки подрыва внутренней продовольственной безопасности России.

С таким заявлением выступил заместитель секретаря Совета безопасности Александр Масленников. Увеличение голодающих в мире может вырасти на 45 миллионов человек – до рекордных 673 миллионов.

При этом замсекретаря СБ отметил, что текущий кризис, с другой стороны, открывает новые возможности для российских агропроизводителей на мировой арене.

Россия обладает достаточным потенциалом для увеличения экспорта продовольствия в страны Ближнего Востока, Азии, Африки и Латинской Америки.