Актриса Мирослава Карпович выходит замуж

В Сети распространилась информация, что 40-летняя звезда комедийного сериала "Папины дочки" Мирослава Карпович впервые выходит замуж. Сообщается, что избранником популярной актрисы стал коллега, артист Евгений Банифатов.

Поводом для новости послужило сообщение в соцсетях, якобы написанное самим актером и сопровождаемое фотографией. На снимке Евгений Банифатов запечатлен с Мирославой Карпович. В подписи к снимку значится, что в ближайшее время они оформят отношения.

"Мы не выставляли отношения напоказ, зачем это в медиа? Раз сейчас все узналось, можно прервать молчание. Мы заканчиваем тур спектаклей "Мастер и Маргарита" и, выдохнув, отправляемся на нашу свадьбу. Для меня это очень важно", - будто бы сообщил Банифатов.

Интересно, что в настоящее время этой публикации в его аккаунте нет. Отметим, что сама Мирослава Карпович пока не прокомментировала информацию о своей свадьбе. Если это правда, то актриса выйдет замуж впервые.

Вообще она предпочитала не афишировать детали личной жизни после того, как ее роман с актером Павлом Прилучным стал достоянием общественности несколько лет назад. Сообщалось, что артист нашел утешение с миловидной брюнеткой, когда развелся с Агатой Муцениеце. Актеры с его детьми даже ездили отдыхать. Ходили слухи, что дело движется к свадьбе.

Бракосочетание действительно вскоре состоялось. Однако Павел Прилучный женился не не Мирославе Карпович, а на актрисе Зепюр Брутян.

