Более 20 команд из Москвы вышли в финал конкурса "Это у нас семейное". Это проект президентской платформы "Россия - страна возможностей", направленный на сохранение традиционных ценностей и укрепление родственных связей.

Конкурс очень популярен среди жителей всех регионов страны. Заявки на участие прислали почти 730 тысяч человек. Право выйти в финал завоевали семьи, которые успешно прошли серию интеллектуальных, спортивных и творческих испытаний.

Итоговые соревнования состоятся в столице 8 июля - в День семьи, любви и верности. Конкурсанты поборются за денежные сертификаты и путешествия по стране.

"Почти 200 тысяч семей, которые выполняли разные задания. Они записывали свои визитки, выполняли задания дистанционного этапа, очень много что делали вместе. Это представители обязательно трех поколений семьи. Впереди у нас ещё два полуфинала. Это Дальневосточный федеральный округ и Приволжский федеральный округ - по итогам которых собственно у нас полностью будет сформирован комплект финалистов, которых в этом году будет 330 семейных команд, и из них 60 станут победителями и получат главный приз", - рассказала заместитель генерального директора президентской платформы "Россия – страна возможностей" Оксана Ачкасова.