Российские связисты осваивают передовые мобильные комплексы

В регионах связисты осваивают передовые мобильные комплексы. Машины обеспечивают надёжный радиосигнал, способны передавать зашифрованную информацию на сотни километров, а также могут выявлять вражеские системы РЭБ.

На крыше несколько антенн, а внутри - современная электроника. От количества мониторов глаза разбегаются. Именно так выглядит новейшая радиорелейная станция. По сути, мобильный пункт связи. Он обеспечивает бесперебойным сигналом подразделения на разных участках фронта.

Весь экипаж автомобиля - три человека. Их называют технари. В условиях боевых действий они должны всего за несколько минут развернуть станцию, настроить антенны. И при этом остаться незамеченными, ведь мобильный пункт связи - лакомая цель для беспилотников противника.

Такой комплекс способен передавать радиоданные на расстояние до 40 километров. Прослушать переговоры практически невозможно. Связисты используют закрытый канал. Он защищен надежным паролем. Устойчивость к средствам радиоэлектронной борьбы тоже высокая. И, что важно, эта машина оборудована системой, которая помогает обнаружить станции РЭБ противника, чтобы, например, наши беспилотники могли их заранее облететь.

Рядом бойцы осваивают еще одну машину. Она тоже обеспечивает передачу радиосигнала, но только на более дальние расстояния. Речь идет уже о сотнях километров.

Оба комплекса впервые сошли с конвейера только в мае прошлого года. Сейчас они активно поступают в Вооруженные силы. Связисты осваивают их. Машины довольно простые в использовании. Все автоматизировано, управление происходит через электронные планшеты. Боец с позывным "Земляк" прошел полный курс обучения всего за месяц.

Без устойчивой связи невозможно вести наступление, держать оборону. Потерять сигнал - значит остаться без глаз и ушей. Связистов именно поэтому называют "нервами армии".