Собянин: Новый корпус Курчатовской школы откроется 1 сентября

Новый корпус Курчатовской школы в Москве откроется уже 1 сентября. Об этом сегодня рассказал мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере МАХ. Здание на Волоколамском шоссе - уникальное. Причем, как по архитектуре, так и по оснащению. Какие решения принимались? И что может удивить учеников?

Это здание ещё не готово, но его уже невозможно не заметить. Здесь, на берегу Москвы-реки, возводится не просто учебный корпус, а современный образовательный кластер, который в будущем войдёт в состав Курчатовской школы – одной из лучших в столице.

"При проектировании корпуса активно применялись BIM-технологии. Главная архитектурная задача проекта — создание эффекта парящего здания, вытянутого вдоль берега реки. Внутри всё будет обустроено по принципу "школы-города". Вместо обычных длинных коридоров сделают "улицы" и рекреации. Уверен, что это школьное здание станет новой архитектурной доминантой района Покровское-Стрешнево, который за последние годы заметно изменился к лучшему. Сейчас на Волоколамском шоссе строим ещё две школы и детский сад, а также Центр спортивной медицины и дворец спорта с ледовой ареной и бассейном", - сообщил Собянин.

Индивидуальный проект, современный дизайн и большие панорамные окна. В пятиэтажном здании будут учится школьники с 1 по 11 класс. В будущем здесь появятся универсальные и специализированные кабинеты. А главной точкой притяжения станет многоуровневый атриум-амфитеатр.

"Для проведения мероприятий есть возможность объединения зоны столовой, которые разъединены, столовая и многофункциональный зал - между собой раздвигающимися перегородками, витражами. Также многофункциональное пространство служит логистической магистралью, что позволяет школьникам передвигаться не по узким лестничным коридорам, а двигаться в красивом светлом пространстве", - рассказала Татьяна Параева, заместитель генерального директора по социально-образовательной инфраструктуре компании застройщика.

Модульная мебель в учебных классах позволит проводить занятия в новых форматах, а за счет стеклянных перегородок внутри помещений будет много естественного света.

Изюминкой проекта станет крыша, здесь не только оборудуют смотровую площадку с видом на Спасский затон Москвы-реки, но и создадут учебные зоны для проведения уроков под открытым небом. А в целях безопасности по всему периметру установят панорамное остекление.

Территорию вокруг здания также обустроят. Там появятся футбольное поле с трибуной, беговые дорожки, площадки для прыжков в длину и ГТО.

"Мы быстро реализуем здесь не только качественное образование, которое дает Курчатовская школа, но и традиционные мероприятия, нашу атмосферу, в том числе такие мероприятия как футбольный батл родителей с учителями, ежегодное наше мероприятие, которое можно здесь на шикарном поле организовать", - рассказала Маргарита Пушина, директор Курчатовской школы.

Своих первых учеников новый корпус Курчатовской школы должен принять уже 1 сентября.