Мальчик получил травму из-за взрыва петарды в Орехово-Зуеве

В Орехово-Зуеве 11-летний мальчик получил травму руки из-за взрыва петарды. Сейчас ребёнок в больнице. Всё произошло накануне вечером на улице Бугрова недалеко от школы.

Сначала сообщалось, что пострадавший поднял неизвестный предмет с земли, но позднее выяснилось, что двое мальчиков поджигали петарды. Одна не загорелась, и именно её мальчик и положил в карман, после чего раздался взрыв.

В ближайшее время пострадавшего переведут на лечение в детский центр имени Рошаля в Красногорске. Первую помощь ребёнку оказывали врачи Орехово-Зуевской больницы.

"Пациент прооперирован, к сожалению, часть пальцев пришлось ампутировать. Врачи оценивают состояние подростка как удовлетворительное, он остаётся под наблюдением. К лечению ребёнка присоединились психологи, реабилитологи и другие специалисты", - сообщил Максим Забелин, министр здравоохранения Московской области.