Врачи ГКБ им. Вересаева провели сложную операцию женщине с поражением сердца

Проблемы со здоровьем у Валерии, мамы пятерых детей, начались с рождением последнего ребенка.

"Когда она выписывалась из роддома, у неё поднялась в этот же день огромная температура, честно говоря, думали, что это какой-то банальный грипп. Пытались лечиться обычным путем, снижали температуру. Ложились в больницы, и по скорой - и везде, и всюду никто не мог причину установить", - рассказала Елена Ярмоленко, мама Валерии.

Купировали температуру таблетками. Через какое-то время у женщины неожиданно начала неметь нога. Пошла на прием к терапевту, но тот сразу перенаправил к кардиологу. После обследований выяснилось, что фрагмент клапана сердца оторвался и закупорил подколенную артерию. Тромб пациентке экстренно удалили. И тут же назначили следующую операцию. Только теперь - на сердце.

"Часть створки была разрушена инфекцией и, когда клапан замыкался, часть створки пропускала кровь обратно. Кроме инфекции в сердце, у нее еще присутствовала сердечная недостаточность", - пояснил Василий Терещенко, заведующий отделением кардиохирургии ГКБ имени В.В. Вересаева.

В любой момент еще одна часть клапана могла оторваться, закупорить сосуд и спровоцировать инсульт. Врачи настаивали на замене клапана протезом. Но пациентка сама предложила альтернативный вариант - провести операцию через мини-доступ

Операция на сердце через небольшое отверстие оказалась сложным испытанием не только для пациентки, но и для врачей. Пространство для манипуляций было минимальным.

"Это отверстие всего 5 сантиметров, обычно стандартный доступ на сердце 25-30 сантиметров. Было оторвано три хорды. Это такие специальные нити, которые удерживают клапан. У этих хорд, которые там были, мы заместили это собственными тканями и далее укрепили все это специальным опорным кольцом, ну и имеем сейчас хороший результат операции", - рассказал Василий Терещенко.

Сейчас сложнейшая операция Валерии позади. Чувствует она себя хорошо, проходит реабилитацию и даже записалась на фитнес.