Москву украсят цветами к маю: сейчас их "закаливают"

Виола с закалённым характером. Первые цветы украсят Москву уже к маю, но сначала нежные растения прошли отличную подготовку.

Чтобы пёстрый ковёр заполнил теплицу в апреле, семена высеивали осенью. Затем рассаду пересаживали из крохотных ячеек в более крупные. Главное, чтобы корни стали сильными. Когда же появляются бутоны, санаторные условия для растений заканчиваются.

"Мы начинаем плавно понижать температуру - от 20 градусов до 5-7 градусов, это необходимо для того, чтобы мы могли нашу рассаду, которая первая идёт в город, адаптировать к городским условиям, поэтому мы её начинаем закаливать", - рассказала Светлана Фитисова, заместитель начальника Ульяновского производственного управления ГБУ "Озеленение".