В Москве спасли обыкновенного канюка

Теперь полёт нормальный! Птицу с травмированным крылом спасли в Москве. Пернатым оказался самец обыкновенного канюка. Похоже, на помощь он уже и не надеялся.

Но сотрудники Московской железной дороги не оставили птицу в беде. И вызвали спасателей. Пернатого поместили в клетку. И привезли в Центр восстановления и адаптации птиц.

Там канюк прошёл через все необходимые процедуры. Рентген выявил перелом правой плечевой кости. Пернатого пациента уже прооперировали. Теперь он восстанавливается под наблюдением специалистов.