ВС России продолжили СВО после окончания перемирия

ВС России продолжили проведение спецоперации с окончанием пасхального перемирия.

Все наши группировки, находящиеся в зоне СВО, соблюдали режим прекращения огня. При этом наши войска насчитали 1 971 случай нарушения режима прекращения огня со стороны украинских формирований, сообщили в Минобороны России.

В частности, российские бойцы сорвали пять попыток выдвижения ВСУ во время перемирия.

Перемирие, объявленное российским президентом Владимиром Путиным в честь праздника Пасхи, действовало с 16:00 11 апреля до окончания 12 апреля. Украинская сторона согласилась соблюдать режим прекращения огня.