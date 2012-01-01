Маргарита Симоньян поведала, как потеряла четвертого ребенка: "Я себе сразу сказала: имей совесть!"

Маргарита Симоньян и Тигран Кеосаян жили вместе с 2012 года. В августе 2013 году у пары появился первенец — дочь Марьяна, в сентябре 2014-го — сын Баграт, а в октябре 2019 года — дочь Маро. Несколько лет назад Симоньян и Кеосаян официально зарегистрировали отношения.

У пары мог быть и четвертый ребенок. Об этом журналистка рассказала в новом выпуске программы "Секрет на миллион". Однако беременность прервалась в марте 2020 года по вине людей, которые устроили Маргарите травлю из-за политических взглядов. "Тигран, конечно, рвал и метал, хотел всех уничтожить. Но я его уговорила, что Господь разберется сам, а наша задача — прощать", — сообщила журналистка.

В то время Симоньян старалась держаться изо всех сил. "Я себе сразу сказала: имей совесть! У тебя трое маленьких детей. Ты и первого родила в 33. Ты и так в общем-то подзадержалась — добровольно, не потому что раньше не получалось, я раньше не хотела. И тебе 40, у тебя младшему ребенку четыре месяца, ты беременна четвертым, потеряла его из-за этих мерзавцев. И ты сейчас будешь устраивать истерику и всю семью вгонять в эту трагедию?" - задала риторический вопрос Маргарита.

Напомним, что 26 сентября 2025 года Тигран Кеосаян умер после девяти месяцев комы. Он скончался в больнице, так и не придя в сознание. Телеведущему было всего 59 лет.

