Артем Чекалин попрощался с детьми перед приговором: "Пришлось сказать, что, возможно, не вернусь домой"

Сегодня, 13 апреля, в Москве вынесут приговор бывшему супругу Лерчек, блогеру Артему Чекалину. Он обвиняется в выводе в ОАЭ 200 миллионов рублей. Ему грозит до 7,5 лет колонии. Как признался сам Чекалин, в суд он направляется с тяжелым сердцем.

"В выходные пришлось сказать детям, что, возможно, не вернусь домой. Были детские слезы, разочарование. Им и так тяжело, что мама у них болеет. Завтра у нее очередной курс химиотерапии. Но я иду с чистой совестью, потому что знаю: в том, в чем меня обвиняют, я не виноват", - заявил Артем Чекалин Super.

Ранее его экс-супруга обратилась к суду. Она попросила помиловать его. Лерчек боится, что их трое детей останутся без родителей.

"И я, и дети, мы рассчитываем на него. Он нужен им, ведь я не знаю, что будет со мной через три месяца, год или пять лет. Если судьба сложится так и меня больше не будет, я должна знать, что папа будет рядом с ними. Наша принцесса Алиса, которая всегда очень нежно ложится Артему на плечо, целует нежно в щечку и шепчет: "Папочка, я тебя так люблю", будет рыдать ночами, если ее рыцаря не будет рядом! Этого я не переживу! Не забирайте отца у детей...", - призвала Валерия на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм".

Напомним, у Артема и Валерии Чекалиных трое детей: двойняшки Алиса и Богдан и сын Лев. В феврале Лерчек родила четвертого ребенка от другого мужчины. Почти сразу же она оказалась в реанимации. Тогда стало известно, что у Чекалиной рак желудка четвертой стадии.

