Кремль одной фразой отреагировал на поражение Орбана на выборах

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал результаты парламентских выборов в Венгрии, на которых Виктор Орбан потерпел поражение. По его словам, Москва с уважением относится к выбору граждан страны.

"Венгрия сделала свой выбор, мы с уважением относимся к этому выбору", — сказал Песков.

В Москве рассчитывают на продолжение прагматичных контактов с новым руководством страны. Диалог был бы весьма полезен и для России и для Венгрии, подчеркнул представитель Кремля.

Комментируя возможные шаги нового правительства страны, Песков предложил набраться терпения и посмотреть, что будет происходить.

На парламентских выборах в Венгрии победу одерживает оппозиционная партия "Тиса", которую возглавляет политик Петер Мадьяр, который и станет новым премьером. Действующий глава правительства Виктор Обан уже признал свое поражение.

