Сияющая Пугачева показала очаровательного малыша: народ ахнул

Накануне, 12 апреля, православные христиане отмечали великий праздник Пасху. Не пропустила такое событие и живущая на Кипре Алла Пугачева.

По такому поводу Примадонна на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" опубликовала фотографию, на которой запечатлена с очаровательным пасхальным зайцем. Он оказался меньше ростом, чем сияющая от радости рядом с ним Пугачева.

"Светлый праздник прошел, а СВЕТ В ДУШЕ ОСТАЛСЯ", - коротко подписала снимок Примадонна.

В комментариях многочисленные подписчики ахнули и рассыпались в комплиментах артистке. Однако нашлись и те пользователи Сети, кто раскритиковал в пух и прах наряд певицы. По их мнению, Примадонна выбрала одежду, которая категорически ей не подходит. "Бабке уже почти 80 лет, а все наряжается, как девочка", "Алла, похоже, в маразме. Думает, что ей 16, вот и надела короткую юбочку", "С ее ревматичными коленями невозможно такую короткую юбку носить", "Пугачева все молодится. А выглядит это смешно и нелепо", - высказались интернет-пользователи.

Другие подписчики обратили внимание, что на снимке нет ни ее молодого супруга ни двоих детей. Отметим, что на пасхальные каникулы родственники Аллы Пугачевой отправились в Америку. Говорят, Примадонна в силу неважного здоровья составить компанию им не смогла.

