Замглавы Минцифры призвал цензурировать искусственный интеллект

Заместитель министра цифрового развития Александр Шойтов заявил, что искусственный интеллект в России необходимо подвергнуть цензуре.

Как уточнил замглавы ведомства, речь идет об ограничении "на входе и на выходе" определенных запросов и вопросов от пользователей.

При этом Шойтов уточнил, что граждан цензурировать нельзя.

"Людей у нас цензурировать нельзя, у них есть права", - сказал замминистра, слова которого приводит РИА Новости.

Ранее Владимир Путин заявил, что ИИ наряду с цифровыми платформами и автономными системами формирует принципиально новый облик экономики, обороны, всей жизни страны.