Папа римский заявил, что не боится Трампа

Папа римский Лев XIV заявил, что не боится Дональда Трампа.

Ранее понтифик раскритиковал действия США в отношении Ирана. Также папа римский назвал недопустимыми угрозы Трампа "уничтожить иранскую цивилизацию". После этого американский лидер написал в социальной сети Truth Social, что "этот Папа слаб в вопросах преступности и внешней политики".

"Я говорю о Евангелии и буду продолжать выступать против войны", - отреагировал Лев XIV на замечания президента США (цитата по ТАСС).

