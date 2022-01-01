Егор Бероев и годящаяся ему в дочери жена покинули Россию

Егор Бероев и Ксения Алферова расстались после 20 лет совместной жизни. О разводе в начале февраля сообщила актриса, признавшись, что последние несколько лет были для нее тяжелыми, но отныне ее можно считать свободной женщиной.

Не остался в стороне и Егор Бероев. Вот только он высказался гораздо эмоциональнее. "Я расстался с ней в 2022 году, мы официально разведены, и я давно уже живу своей жизнью", — заявил актер.

Мало того, пока бывшие супруги скрывали развод от публики, Егор успел вновь жениться. Избранницей 48-летнего артиста стала 21-летняя балерина Анна Панкратова. Свадьба состоялась в феврале. Знакомые пары уверяют, что Бероев очарован талантом и красотой молодой жены. Более того, молодожены готовятся стать родителями.

Пока же пара проводит время в Японии. Егор Бероев и Анна Панкратова представили в Токио фильм "Кукла", главную роль в котором и исполнила молодая супруга известного актера. Об этом сообщил сам Бероев в официальном телеграм-канале.

"Было круто! Показ прошел прекрасно. Зрители задавали неожиданные, глубокие вопросы. Стало ясно, что эта история интернациональна и не имеет границ. Много вопросов было исполнительнице главной роли Анне - японцы были поражены ее эмоциональным погружением в образ. Потрясающий день, яркие впечатления!" - поделился Бероев.

(смотреть фото на сайте ТВ Центр)

Также артист выложил снимки с любимой супругой. По мнению пользователей Сети, Егор Бероев буквально сияет от счастья и даже помолодел рядом с женой.

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>