Собянин: Дни исторического и культурного наследия пройдут с 18 апреля по 31 мая

В Москве с 18 апреля по 31 мая пройдут Дни исторического и культурного наследия, сообщил Сергей Собянин.

В этом году акция будет посвящена теме "Наследие вокруг нас". Можно будет посетить около 300 памятников столичной старины, в том числе закрытые в обычное время и недавно отреставрированные. Например, египетский павильон усадьбы Останкино, церковь Петра и Павла на Новой Басманной улице.

Всего запланировано около тысячи мероприятий - в том числе мастер-классы, лекции, экскурсии.

