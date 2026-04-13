Балтийские аналитики смоделировали удар России по Литве, основываясь на опыте нынешней войны с Ираном. Эксперты пришли к выводу, что российские войска смогут завоевать страны Балтии за 90 дней, пишет издание Defense News.

По сценарию, написанному аналитическим центром "Балтийская оборонная инициатива", в декабре 2027 года занявшая кресло президента Франции Марин Ле Пен лишит ядерного зонтика всех союзников по НАТО. США при этом уже 18 месяцев втянуты в войну с Ираном с пустыми арсеналами.

По прогнозам балтийских экспертов, в 11 часов утра Россия наносит сокрушительный удар по правительству Литвы гиперзвуковыми ракетами. За этим следует запуск более 170 000 беспилотных летательных аппаратов в течение следующих 60 дней. Дроны полностью стирают Вильнюс с лица земли, разрушая каждый мост, каждую электростанцию, каждую больницу, каждое водоочистное сооружение в стране.

На 90-й день Москва выдвигает ультиматум: все три прибалтийских государства признают российскую оккупацию - или следующими будут Рига и Таллинн. Аналитический центр утверждает, что его сценарий полностью основан на проверенных возможностях систем вооружения, известных темпах производства военной техники, такой как беспилотные летательные аппараты, и задокументированных глобальных политических тенденциях. При этом игнорируется отчет Службы внешней разведки Эстонии, которая утверждает, что Россия не нападет ни на одно из государств-членов НАТО в ближайшие два года.