Путину доложили о финальной ротации сотрудников "Росатома" на АЭС "Бушер"

Россия утром 13 апреля начала финальную ротацию сотрудников на иранской атомной электростанции "Бушер". Глава "Росатома" Алексей Лихачев доложил об этом российскому президенту Владимиру Путину.

Как рассказал Лихачев журналистам, АЭС в Иране покидают 108 сотрудников "Росатома". На станции остаются 20 российских специалистов. Глава "Росатома" подчеркнул, что позиция согласована с иранскими партнерами.

По словам главы "Росатома", оставшиеся на станции россияне присмотрят за городком и обеспечат сохранность оборудования. Кроме того, они будут поддерживать контакт с иранским заказчиком, чтобы при малейшей первой возможности как можно шире развернуть стройку, приводит комментарий Лихачева ТАСС.