Артема Чекалина приговорили к семи годам тюрьмы

Бывший муж блогера Лерчек (настоящее имя Валерия Чекалина), которая сейчас борется с четвертой стадией рака, был признан виновным в выводе в ОАЭ более 250 миллионов рублей. Сам Артем Чекалин в ходе разбирательств частично признавал вину. Наказание он будет отбывать в колонии общего режима. Также он выплатит штраф в размере 194 миллиона рублей, передает Super.

Ранее обвинение настаивало на 7,5 годах тюрьмы. Перед решающим заседанием Артем Чекалин признался, что в суд прибыл с тяжелым сердцем.

"В выходные пришлось сказать детям, что, возможно, не вернусь домой. Были детские слезы, разочарование. Им и так тяжело, что мама у них болеет. Завтра у нее очередной курс химиотерапии. Но я иду с чистой совестью, потому что знаю: в том, в чем меня обвиняют, я не виноват", - утверждал Чекалин.

До этого его экс-супруга обратилась к суду. Она попросила помиловать его. Лерчек боится, что их трое детей останутся без родителей.

Напомним, у Артема и Валерии Чекалиных подрастают двойняшки Алиса и Богдан и сын Лев. В феврале Лерчек родила четвертого ребенка от другого мужчины. Почти сразу же она оказалась в реанимации. Тогда стало известно, что у Чекалиной рак желудка четвертой стадии.