Путин обсудил с президентом Индонезии геополитику и двустороннее сотрудничество

Владимир Путин принял в Кремле президента Индонезии Прабово Субианто.

Эта страна - один из ключевых партнеров России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Москва и Джакарта активно сотрудничают на международных площадках, в том числе в ООН и в рамках партнерства Россия-АСЕАН, а в прошлом году Индонезия вступила в БРИКС.

Обсуждали геополитическую ситуацию в мире и двустороннее сотрудничество. В том числе в сфере энергетической безопасности. На фоне нестабильности мировых рынков Индонезия готова покупать российскую нефть. Затронули собеседники и другие перспективные направления взаимодействия.