Путин обсудил с президентом Индонезии геополитику и двустороннее сотрудничество

Владимир Путин принял в Кремле президента Индонезии Прабово Субианто.
Эта страна - один из ключевых партнеров России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Москва и Джакарта активно сотрудничают на международных площадках, в том числе в ООН и в рамках партнерства Россия-АСЕАН, а в прошлом году Индонезия вступила в БРИКС.
Обсуждали геополитическую ситуацию в мире и двустороннее сотрудничество. В том числе в сфере энергетической безопасности. На фоне нестабильности мировых рынков Индонезия готова покупать российскую нефть. Затронули собеседники и другие перспективные направления взаимодействия.
"Дорогой друг, мне очень приятно, что наши контакты носят регулярный характер и подчеркивают особый характер наших отношений. Мы подписали недавно декларацию об этом особом характере, и действительно, он наполняется конкретным содержанием. Этот стратегический характер проявляется, прежде всего, конечно, в экономической сфере. В прошлом году товарооборот вырос у нас на 12,5%. И мы с вами неоднократно обращали внимание на наиболее перспективные направления взаимодействия: это энергетика, космос, сельское хозяйство, промышленная кооперация и фармацевтика. Большое значение придаем развитию гуманитарных связей, в том числе в сфере культуры и образования", - сказал Путин.