Война на Ближнем Востоке: время работает на Иран, в США растет недовольство

Обещанная президентом Трампом блокада Ормузского пролива уже началась. Судя по трекерам движения морских судов, трафик через Ормуз практически прекратился. Хотя угрозы Вашингтона касались не всех кораблей: "Под ограничения подпадают суда всех стран, следующих в порты Ирана и из них. Свободный проход через Ормузский пролив сохранится для кораблей, входящих и выходящих из портов других стран".

Но и они теперь не рискуют. Иран пригрозил ответными действиями. И в отношении танкеров, и в отношении портов стран Персидского залива. То, что Тегеран не блефует, государства залива уже могли не раз убедиться. Как, впрочем, и сами США, посчитавшие, что своей блокадой они освободят пролив для других судов. Но вышло так, что судоходство там остановилось. Цены на нефть снова поползли вверх

"Мы по-прежнему наблюдаем очень ограниченный транзит судов через Ормузский пролив, а это означает, что большая часть энергии, нефти, нефтепродуктов и природного газа не покидает Ближний Восток. Хранилища в странах, добывающих нефть, уже заполнены. Из-за этого они вынуждены останавливать добычу. Эти два фактора и способствовали новому скачку цен на нефть", - сообщил Навин Дас, старший аналитик по нефти компании KPLER.

И это пока еще сохраняется перемирие. Хотя, по данным Wall Street Journal, Белый дом уже рассматривает варианты новых ударов по Ирану. На это намекает и сам президент Трамп, подчеркивая, что Тегеран его обманул: "Мы были очень снисходительны. Мы не разрушили слишком много мостов. Мы сделали это лишь однажды, потому что они нарушили свое слово, нарушили свое обещание. И помните, их обещание было в том, что они собирались открыть Ормузский пролив. Они этого не сделали. Они солгали".

Хотя надежда на возобновление переговоров все-таки сохраняется. Пакистан, Египет и Турция планируют убедить США и Иран провести еще один раунд. Успеть хотят до 21 апреля, то есть до конца действующего перемирия. Шансы на успех минимальны. Слишком уж далеки позиции сторон. И по ядерной программе Ирана, и по Ормузскому проливу, за проход через который Тегеран хочет продолжать взимать плату.

Время работает на Тегеран, а не на США, где продолжает расти недовольство действующей администрацией из-за войны. Причем журналисты, работающие в Белом доме, уже пророчат не только поражение республиканцев на предстоящих промежуточных выборах в Конгресс, но и импичмент самому президенту Трампу.

"Трамп оказался в ловушке "вечной войны" с Ираном; и, как я и говорил вам в самом начале, перемирие оказалось ложью - Трампу уже не оправиться от этого удара. Дальше ситуация будет только ухудшаться.... Республиканская партия рискует понести тяжёлые потери на промежуточных выборах, а сам Трамп - лишиться своего поста в результате импичмента ещё до того, как наступит следующий год", - написал журналист пула Белого дома Саймон Атеба.

Он все же забегает вперед. Но почву таким событиям демократы уже готовят. По подсчетам издания The Hill, более 70 членов Конгресса высказались либо за применение 25-й поправки. Она предусматривает остранение президента от должности в связи с недееспособностью. Либо за начало процедуры импичмента. Для обоих вариантов врагам Трампа пока не хватает голосов. Но уже осенью ситуация может кардинально поменяться.