В Дагестане успешно завершилась операция по спасению женщины и ее 7-летнего сына

В Цунтинском районе Дагестана успешно завершилась операция по спасению женщины и ее 7-летнего сына, которых в их собственном доме накрыла лавина.

Все произошло рано утром. Населенный пункт оказался полностью обесточен, и вызвать сотрудников экстренных служб сразу не удалось. В итоге местные жители вручную разгребали снежные завалы.

Мать и ребенка удалось вызволить через 8 часов. Они сильно замерзли, но угрозы для их жизни нет. В состоянии средней тяжести пострадавших доставили в ближайшую больницу. Решается вопрос об их транспортировке в Махачкалу.