Лидер победившей на выборах в Венгрии партии готов сотрудничать с Россией

Петер Мадьяр заявил о готовности к сотрудничеству с Россией. Лидер одержавшей победу на парламентских выборах в Венгрии партии "Тиса" выразил благодарность Москве и Пекину, которые с уважением относятся к выбору венгерского народа.

Мадьяр отметил, что Москва и Кремль, а также Пекин открыты к прагматичному сотрудничеству. Так же настроена и Венгрия, подчеркнул политик.

Партия "Тиса" во главе с Петером Мадьяром одержала победу на выборах в венгерский парламент. Премьер-министр Венгрии, лидер партии "Фидес" Виктор Орбан признал свое поражение. В Кремле отказались поздравлять Мадьяра с победой – как сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Москва не отправляет поздравления недружественным странам, передает РИА Новости.