Международная федерация водных видов спорта допустила россиян с флагом и гимном

Международная федерация водных видов спорта World Aquatics разрешила российским атлетам полноценно участвовать в соревнованиях - с национальными флагом и гимном. До этого момента россияне могли принимать участие только в нейтральном статусе.

О резонансном решении стало известно в разгар Кубка мира по водному поло во втором дивизионе, который сейчас проходит на Мальте. Обошлось не без скандала, устроенного Украиной. Ее представители должны были побороться за 7 место в матче с нашей командой и заранее просили его отменить и исключить из программы турнира. Руководство Международной федерации не стало этого делать. В итоге все закончилось тем, что украинцы не явились на встречу и получили техническое поражение со счётом 0:5.

Российский министр спорта Михаил Дегтярев приветствовал оба решения World Aquatics и отметил, что, согласно регламенту Кубка мира по водному поло, бойкоты приравниваются к поражению.