В Кремле заявили об объединяющих Россию и Венгрию проектах

Целый ряд совместных проектов объединяет Россию и Венгрию. Диалог между властями двух стран необходим для их реализации, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что требуется совместная работа Москвы и Будапешта. Проектами нужно заниматься, для чего надо набраться терпения, прокомментировал Песков, перспективы взаимоотношений России с новыми властями в Венгрии.

Выборы в парламент Венгрии состоялись 12 апреля. В результате партия "Тиса" во главе с Петером Мадьяром значительно опережает партию "Фидес" премьера Виктора Орбана. Партия Мадьяра получит 138 из 199 мест, этого достаточно для конституционного большинства, передает РИА Новости.