Премьер Венгрии Виктор Орбан не стал оспаривать результаты выборов. Он вышел к сторонникам и признал поражение: "Я поздравил победителя. Мы не знаем, что означает этот результат выборов для родины и нации. Только время покажет".

Итоги голосования Орбан назвал болезненными. Его партия получила лишь 55 мандатов, у оппозиционной "Тисы" - сокрушительная победа. 138 мест из 199. Такой результат дает партии право в одиночку принимать законы, даже менять конституцию и назначать высших должностных лиц.

Следующим премьером, очевидно, станет Петер Мадьяр. Он вышел к сторонникам, которые держали горящие факелы. И заявил, что развернет политику страны на Запад: "Венгрия снова станет сильным союзником в Европейском союзе и НАТО".

Бросается в глаза, что на митинге бывшей оппозиции было много огня. Именно победы "Тисы" добивались в Евросоюзе и Киеве, надеясь, что это поможет разжечь войну с новой силой. Поэтому неудивительно, что больше всех победе Мадьяра радуются политики-русофобы. От Хилари Клинтон в США до поляка Туска.

Европейские лидеры рассыпались в похвалах в адрес Мадьяра. Они уверены - за поддержку он им должен и быстро проголосует за 20-й проект антироссийских санкций. И главное - одобрит кредит в 90 миллиардов евро для киевского режима.

По-своему резко прокомментировал выборы американский миллиардер Илон Маск: "Организация Сороса захватила Венгрию". Впрочем, сам Петер Мадьяр дал понять, что готов к прагматичному сотрудничеству с Россией. На своей первой пресс конференции он выразил надежду на снятие антироссийских санкций: "Мы очень надеемся, что переговоры приведут к результату. Европа снимет санкции, потому что мы здесь, рядом с Россией, и Европа не заинтересована в приобретении сырья по завышенной цене, потому что, поступая так, мы только вредим конкурентоспособности Европы".

Орбан был политиком, который отстаивал интересы Венгрии и как мог сохранял энергетические связи с Москвой. Петер Мадьяр - по крайней мере, пока - эту линию попытается сохранить. И отдает приоритет своей стране, а не Украине.

Примечательно, что толпа, которая поддерживала Мадьяра, скандировала русофобские кричалки. Но реальная жизнь обычно сложнее лозунгов. Венгрии нужны добрососедские отношения с Россией. В Москве заявили, что наша страна готова выстраивать диалог с новым правительством Венгрии, все зависит от его понимания национальных интересов. Да и никакие русские в эти выборы не вмешивались. Зато Орбана активно поддерживал Трамп, даже отправил вице-президента Джей Ди Вэнса в Будапешт, но к нужному результату это не привело. И голосование показало, что позиции США становятся слабее.