Директора водоканала задержали в Дагестане по делу о массовом отравлении

Силовики задержали директора водоканала Карабудахкентского района Дагестана. Задержание произведено в рамках дела о некачественном обеспечении жителей питьевой водой, сообщили в пресс-службе Следственного управления СК России по Дагестану.

В Следкоме напомнили, что уголовное дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Следствие считает, что директор водоканала не обеспечил надлежащее качество и безопасность услуг водоснабжения.

Более 50 жителей района обратились со 2 по 4 апреля к медикам с признаками острой кишечной инфекции. Часть из них пришлось госпитализировать. Следствие ходатайствует перед судом о заключении задержанного под стражу.