Российские военные уверенно наступают на врага по всем стратегически важным направлениям. Наносят поражение инфраструктуре и технике ВСУ в тылу и на передовой.

С воздуха неприятельские позиции атакуют расчеты войск беспилотных систем. В Запорожской области операторы FPV-дронов сорвали попытку противника провести ротацию и доставить боеприпасы на передовую. А на Добропольском участке фронта точными ударами ликвидированы группы неонацистов, которые двигались к линии боевого соприкосновения.

Надежное прикрытие пехоте на переднем крае обеспечивают артиллеристы. Вот так по позициям боевиков в Днепропетровской области бьет "Град". Залповый огонь реактивных снарядов всегда наносит противнику серьезный урон. А это Харьковская область - по укрепрайону ВСУ работает "Мста-С". Дальнобойная 152-миллимитровая гаубица достает врага на дистанции в несколько десятков километров.

На освобожденных территориях ведут работу военные инженеры. На кадрах Красноармейск. Покидая город, противник оставил в подвалах жилых домов и во дворах множество взрывоопасных предметов. Саперы кропотливо обследуют каждый квадратный метр. В этот раз прямо рядом с одним из домов была обнаружена противотанковая мина и неразорвавшийся боеприпас украинского дрона. Их обезвредили прямо на месте.