Новые примеры героизма российских бойцов в ходе СВО. Гвардии рядовой Александр Грачёв, действуя в составе расчёта гаубицы Д-30, обнаружил приближение вражеского FPV-дрона и открыл огонь из штатного оружия. Беспилотник был уничтожен на подлёте и не нанёс вреда орудию и личному составу. Благодаря решительным действиям Александра наши бойцы смогли оказать огневую поддержку мотострелковым и штурмовым подразделениям и выполнить поставленную задачу.

Гвардии рядовой Никита Кулёмин во время захвата вражеского опорного пункта вёл прицельный огонь, подавляя выявленные цели, и обеспечил успешное продвижение наших штурмовиков. Также он сорвал контратаку противника, не допустив потерь среди личного состава. Благодаря его грамотным действиям российские военные смогли захватить опорник.