Ночью 14 апреля в небе над Россией сбили 97 беспилотников

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили за минувшую ночь 97 украинских беспилотников над российскими регионами.

Вражеские дроны уничтожены над Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой, Ростовской и Тульской областями, а также над Крымом и акваторией Азовского моря.

Все бесплилотники были самолетного типа, уточнили в Минобороны России.

В Липецкой области БПЛА атаковали Елец – одна женщина погибла, пятеро пострадали. Повреждены несколько жилых домов, сообщили в региональном правительстве.

Беспилотная опасность сохраняется в Ростовской области и в Воронежской области. В аэропорту Нижнего Новгорода введен план "Ковер".

ВСУ ежедневно атакуют беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Накануне силы ПВО сбили 33 беспилотника.