Россия - один из лидеров по объему внешней торговли Узбекистана. Взаимный товарооборот в прошлом году вырос более чем на 12 процентов. Об этом заявил российский премьер на заседании совместной комиссии на уровне глав правительств двух стран, которая прошла в Москве.

Стратегическое партнерство Москвы и Ташкента вышло на беспрецедентный уровень. Оно охватывает торговлю, промышленную кооперацию и гуманитарную сферу. Есть и масштабные совместные проекты в энергетике. Так, в Джизакской области республики по российскому проекту строят интегрированную атомную электростанцию.

По итогам заседания планы сотрудничества двух стран закрепили в совместном коммюнике. Его подписали Михаил Мишустин и его коллега из Узбекистана Абдулла Арипов.