Пасхальное перемирие, объявленное Владимиром Путиным, Вооруженные силы России соблюдали безукоризненно, прекратили все боевые действия, но были вынуждены отвечать на провокации ВСУ. По данным Минобороны, противник более шести с половиной тысяч раз нарушил режим тишины. Применял все виды оружия - от артиллерии и минометов до ударных дронов. Так, беспилотники атаковали заправочную станцию в Курской области.

Боевики использовали гуманитарную паузу как шанс улучшить положение на фронте. Проводили штурмовые операции на Днепропетровском, Запорожском, Сумском направлениях и в ДНР. Все попытки были успешно отражены. Теперь наши военные бьют по позициям противника на передовой и по стратегически важным объектам в тылу.

Темпы продвижения российской армии растут. На Сумском направлении ВСУ в сутки отступают на два километра. Остановить наших бойцов они явно не в силах. Банально не хватает людей. Да и случаев дезертирства стало намного больше. Об этом пишет издание Independent, ссылаясь на министра обороны Украины Михаила Федорова: "Помимо 2 миллионов украинцев, разыскиваемых за уклонение от мобилизации, прокуратура Украины сообщает о возбуждении около 290000 дел против военнослужащих за оставление своих позиций. Некоторые военнослужащие опубликовали видеозаписи своих побегов от призыва или службы через Карпатские горы в соседние страны".

И пока миллионы украинцев ищут спасения за границей, оставшиеся мужчины идут на фронт. Конечно, не добровольно. Сотрудники ТЦК уже давно перестали церемониться. Вот кадры из Днепропетровска: разговор моментально перерастает в драку, точнее, в групповое избиение молодого человека. Удары по голове, спине и животу. Уже в бессознательном состоянии его буквально запихивают автобус ТЦК, а дальше - на передовую, если он, конечно, не погибнет от побоев на пункте сбора. Впрочем, самим людоловам тоже живется несладко. Ведь те, кого пытаются отправить на передовую, нередко дают серьезный отпор.

Украинский режим понимает, что удерживать фронт дальше, полагаясь исключительно на мобилизационный резерв, не получится. Нужна финансовая поддержка. Евросоюз готов был и раньше предоставить около 90 миллиардов евро Киеву, но премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не позволил сделать это. Теперь, после поражения Орбана на парламентских выборах и прихода к власти лидера оппозиционной партии Петера Мадьяра, Украина надеется на разблокировку денежных средств.

В Кремле заявили, что любые шаги, направленные на поддержку киевского режима, не способствуют мирному урегулированию конфликта.

"Опять это то решение, которое будет приниматься в Брюсселе. Европейцы не скрывают своей генеральной линии на продолжение этой войны, на то, чтобы всячески способствовать продолжению войны. Мы же нацелены на то, чтобы достигнуть своих целей в контексте Украины", - сказал Дмитрий Песков.

Он также подчеркнул, что Россия по-прежнему стремится достичь своих целей политико-дипломатическим путем, но до тех пор пока переговоры не принесли результатов, специальная военная операция продолжается.