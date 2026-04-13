Киев подтверждает свою причастность к атакам на газопроводы "Турецкий поток" и "Голубой поток". Об этом свидетельствуют звучащие из украинской столицы заявления, заявил помощник президента России, глава Морской коллегии Николай Патрушев.

Патрушев напомнил слова Владимира Зеленского. Глава киевского режима заявил, что именно Украина сегодня контролирует движение на Черном море благодаря своим морским дронам. Эти заявления и действия подтверждают наличие украинского следа в попытках атак на газопроводах "Турецкий поток" и "Голубой поток".

Президент России Владимир Путин ранее рассказал о планах Киева подорвать газопроводы "Турецкий поток" и "Голубой поток". ВСУ в середине марта атаковали газовую компрессорную станцию "Русская", которая обеспечивала подачу газа по "Турецкому потоку", пишет "Российская газета".